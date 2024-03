Contro il Genoa per l'Inter è arrivata la 12esima vittoria su 12 partite nel 2024, la nona in Serie A. La squadra di Inzaghi adesso ha 72 punti, gli stessi fatti in tutto lo scorso campionato. Il giorno dopo la gara di San Siro, il Giornale analizza così la prova dei nerazzurri: "Il countdown può cominciare e di questo passo finirà prima del derby, in calendario il prossimo 21 aprile. Poche altre squadre hanno fatto soffrire l'Inter quanto il Genoa, non a caso l'ultima capace di fermarla, il 29 dicembre. Gilardino è proprio bravo e altrettanto lo sono i suoi giocatori, si può dire. Il Genoa non è ancora una grande squadra, ma gioca da squadra grande, ed è molto difficile da affrontare".

"Per l'Inter, già difficile anche la prima mezzora. Col Genoa che ha anche una doppia clamorosa occasione (Retegui più Gudmundsson) per schiodare il risultato. Centrocampo affollato, squadra cortissima, Gilardino ha preparato un bel trappolone per la squadra di Inzaghi, che però, colta l'aria, non azzarda: studia, aspetta il momento giusto per colpire. Barella sbaglia il primo colpo, Asllani fa centro al secondo. Nasce tutto da uno dei rari lanci lunghi di Martinez, portiere rossoblù. Recupera De Vrij, 3 passaggi, l'ultimo di Sanchez per Asllani che s'infila in un corridoio colpevolmente sguarnito e sfonda la rete con un gran calcio di collo pieno".