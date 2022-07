Inter, nuovo prestito in vista per Squizzato: contatti avanzati con il Renate

Il centrocampista classe 2002, reduce da una stagione alla Juve Stabia, è pronto per una nuova esperienza in Serie C

Reduce da una stagione in prestito alla Juve Stabia, Niccolò Squizzato è destinato a lasciare nuovamente l'Inter: secondo tuttomercatoweb.com il centrocampista classe 2002 è atteso dal Renate, altra formazione di Serie C. Operazione in prestito secco, fumata bianca in arrivo. Sfumata l'ipotesi Bari, che puntava invece ad acquisire il giocatore a titolo definitivo.