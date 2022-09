Inter, preparazione atletica e staff non in discussione: “Ma i numeri mostrano che serve…”

Lo staff tecnico di Simone Inzaghi e la preparazione atletica organizzata dagli uomini dell'allenatore dell'Inter non sono in discussione

Lo staff tecnico di Simone Inzaghi e la preparazione atletica organizzata dagli uomini dell'allenatore dell'Inter non sono in discussione. Ecco quanto è emerso dal colloquio di ieri ad Appiano Gentile secondo il Corriere della Sera:

"Il clima insomma è propizio, ma se la semina estiva ancora non attecchisce allora è chiaro che qualcosa bisogna cambiare: la preparazione atletica e lo staff non sono in discussione, anche perché l’Inter corre tanto. Però i dati confermano che servono più sprint, più brillantezza, più velocità della palla e prima di tutto più compattezza e coesione, tattica ma anche emotiva: i giocatori non sembrano coinvolti fino in fondo nella causa comune e la squadra dà l’idea di essere sfilacciata, forse anche confusa dai tanti cambi dell’allenatore, alcuni troppo istintivi e destabilizzanti, come quelli di Udine dopo mezz’ora, altri necessari, considerata anche l’agenda degli impegni così intasata".