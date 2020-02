TS – Inter stanca, Conte concede il giorno di riposo. Handanovic si allena e…

Una giornata di riposo per recuperare energie fisiche e mentali. Antonio Conte ha concesso ai suoi ragazzi il giorno libero giovedì, dopo la sfida con il Napoli, per far staccare la spina a tutti, o quasi, nonostante l’impegno delicato e ravvicinato con la Lazio.

Tuttosport spiega che dopo l’allenamento doppio numero 33 prima del derby contro il Milan, l’allenatore dell’Inter ha deciso di lasciare liberi i suoi ieri. Ad Appiano Gentile hanno lavorato solamente gli infortunati Gagliardini, Esposito e Samir Handandovic, con quest’ultimo pronto a svolgere nuovi esami al mignolo della mano sinistra. Un test che servirà alla società a capire gli sviluppi e dare una risposta definitiva a Viviano.