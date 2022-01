CdS – Inter, variabile stanchezza: “Sanchez sarà titolare. Tra Dzeko e Lautaro…”

Il rebus principale, secondo il CorSport, riguarda l'attacco con tre giocatori per due posti: Sanchez, però, è titolare

"La variabile “stanchezza” terrà banco fino all’ultimo momento. Ieri, infatti, alcuni dei nerazzurri più affaticati non hanno partecipato alla partitella finale. Era accaduto anche venerdì". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla probabile formazione dell'Inter per la sfida contro l'Atalanta. "Evidentemente, in questo momento, per Inzaghi è più importante il recupero fisico, piuttosto che le prove tattiche. Del resto, ormai, la squadra ha la sua identità e fisonomia. E, per gli aggiustamenti del caso, può bastare la rifinitura di oggi. Tanto più che la truppa nerazzurra è rimasta alla Pinetina in ritiro e solo oggi raggiungerà Bergamo", continua il quotidiano.