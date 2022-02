Inter, ko immeritato col Sassuolo? “Ma non tenete conto delle statistiche”

I numeri non dicono tutto di Inter-Sassuolo di ieri. Lo dice il Corriere dello Sport, nell’analisi del ko di ieri dei nerazzurri

I numeri non dicono tutto di Inter-Sassuolo di ieri. Lo dice il Corriere dello Sport, nell’analisi del ko di ieri dei nerazzurri contro i neroverdi per 2-0. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “ Le statistiche farebbero pensare a un successo immeritato da parte del Sassuolo? Bene, allora non tenetene conto . Dionisi, che aveva già battuto a domicilio Juventus e Milan (oltre a imporre il pari a Napoli e Roma), ha concesso all'Inter 29 conclusioni, un maggior possesso palla (58%) e tanti cross dalle fasce (34), ma ha spiegato ai suoi come difendersi e far male.

Prima di tutto ha appiccicato Raspadori a Barella, in difficoltà come vice Brozovic, e così, pur rischiando un offensivo 4-2-3-1, ha mandato in tilt la costruzione dei padroni di casa. Poi ha ordinato di recuperare la sfera nella metà campo interista e di ripartire senza paura quando c'erano spazi. E' stato accontentato in tutto e per tutto: l'1-0 di Raspadori è nato da un pallone strappato (fallosamente) da Berardi a Calhanoglu, mentre il raddoppio di Scamacca ha concluso una bella azione corale. Gli emiliani avevano un altro passo e hanno colpito pure una traversa con Berardi. Il tutto nonostante Inzaghi avesse cambiato 5 uomini rispetto al ko di mercoledì con il Liverpool: invece di trovare forze fresche, ha mandato in confusione una squadra che, nonostante la superiorità numerica in mezzo al campo, ha sbandato, confermando pure le difficoltà dell'ultimo mese in fase realizzativa. Martinez, a secco in Champions da 10 gare e in campionato da 7, è un caso visto che su azione non segna da 2 mesi, Sanchez ormai da 2 anni e mezzo va a intermittenza, ma stavolta ha deluso pure Dzeko che era stato decisivo contro la Roma, in Coppa Italia, e a Napoli”, si legge.