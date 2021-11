Inter, la stella polare indicata da Marotta dopo l’ultimo bilancio: “Ecco la priorità”

Il Corriere della Sera si sofferma sulla priorità di casa Inter dopo l'ultimo bilancio in rosso di 246 milioni

Beppe Marotta indica la via. Dopo il rosso nell’ultimo bilancio di 246 milioni di euro, l’amministratore delegato dell’Inter ha chiara la strategia per presente e futuro. Ne parla oggi il Corriere della Sera: “Il tema rinnovi tiene banco in casa Inter. Dopo aver chiuso l’ultimo bilancio con una perdita di 246 milioni, la stella polare indicata dall’a.d. Marotta è la sostenibilità. Abbassare il monte ingaggi è una priorità”, si legge.