Inter, si ferma Vecino. Fastidio al ginocchio per il centrocampista, alla Pinetina sperano che…

Mister Conte sta spingendo sull’acceleratore, vuole che la sua Inter sia pronta quando riprenderanno le competizioni. Allenamenti intensi, una sorta di seconda preparazione atletica dopo quella fatta in estate. Il primo a farne le spese del rientro dopo due mesi di lockdown è Matias Vecino.

“L’uruguaiano ieri mattina non si è allenato con i compagni perché alle prese con un fastidio a un ginocchio che è venuto fuori negli scorsi giorni e che lo limita fortemente nei movimenti. La sua situazione sarà seguita con grande attenzione perché anche negli scorsi mesi in mediana Conte ha avuto spesso gli uomini contati e non a caso a gennaio dal mercato è arrivato Eriksen come “puntello” di qualità per il reparto. La speranza alla Pinetina è che il fastidio di Matias non lo costringa a uno stop lungo”, spiega il Corriere dello Sport.