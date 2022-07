GdS – Inter ‘stordita’, tutti si aspettavano Dybala e Bremer. Skriniar e la Lu-La…

Il momento dell’Inter, tra campo e mercato: dai ‘rimpianti’ Bremer e Dybala alla Lu-La, passando per il futuro di Milan Skriniar

Alessandro Cosattini

Il momento dell’Inter, tra campo e mercato. Ne parla La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sui nerazzurri. Dai ‘rimpianti’ Bremer e Dybala alla Lu-La, passando per il futuro di Milan Skriniar. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano oggi: “L’impressione è che l’Inter sia “stordita”. Tutti pregustavano lo squadrone, si aspettavano Dybala e Bremer, ma l’uno e l’altro si sono trasferiti altrove. L’ambiente, dentro e fuori Appiano Gentile, ha sofferto un contraccolpo e oggi si interroga di nuovo sulle possibilità del club. Un brusco ritorno alla realtà finanziaria, però il gruppo conserva un notevole valore di fondo, la competitività per lo scudetto non è in discussione, sempre che si resti così, con Skriniar e Dumfries, altrimenti bisognerebbe rifare le valutazioni.

Inter, le sensazioni post Lens

Un attacco non vale l’altro Ieri pomeriggio in Francia, Simone Inzaghi è partito con l’attacco di scorta, formato da Dzeko e Correa, e per un’ora la pericolosità offensiva è stata prossima allo zero. Poco dopo il 62’ sono entrati Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e lo 0-0 ha traballato paurosamente. Abbiamo contato tre-quattro occasioni notevoli, generate dalla strapotenza di Lukaku, ma il gol è rimasto un’ipotesi e al 90’ ha preso la forma la beffa, il Lens ha vinto con un gol accidentale. Non è questo il problema. Il fatto che Lukaku si sia riappropriato del posto e della sua metrica con Lautaro è un’ottima notizia. La coppia è tornata e promette di essere ancora più devastante di prima. Lukaku il rianimatore, lo “stordimento” sarebbe scoramento se il belga non fosse rientrato.

Per quanto Lazaro non meriti di essere stroncato senza appello, sulla sinistra il ribasso rispetto alla scorsa stagione è evidente. Lì fino a maggio imperava Perisic, oggi Gosens - chiamato a sostituirlo - è fermo e gioca Lazaro. In difesa tutto dipenderà dal futuro di Skriniar. A Lens lo slovacco è stato sostituito da Darmian, giocatore così polifunzionale che si potrebbe pensare di impiegarlo lì, a tappare l’eventuale buco. Sarebbe una soluzione accettabile, ma di scorta. Darmian ha fatto bene come esterno. L’Inter deve resistere per non finire preda dei soliti demoni dell’autoflagellazione. Marotta e Ausilio sono chiamati agli straordinari”, si legge.