Inter, serve coraggio: la storia ti aiuta. Il City si può battere col gioco

"Per costituzione d’anima, l’Inter, nata in una taverna d’artisti sotto una volubile luna di marzo, ha frequentato spesso l’impossibile, nel bene e nel male. Per questo ha sedotto e straziato. Il grande merito di Simone Inzaghi è stato proprio questo: aver trasformato le cose lontane in cose vicine, l’impossibile in possibile. Il 7 settembre scorso, prima giornata di Champions, il Bayern Monaco passeggiò a San Siro più di quanto disse il 2-0 finale. Cresciuti in gioco e personalità durante la stagione, oggi i nerazzurri sono finalisti legittimi e credibili. Della forza e della ricchezza del City, già vincitore di Premier e FA Cup, si è detto tutto. Non c’è italiano che non abbia suggerito a Inzaghi come s’ingabbia Haaland. Non basterà difendersi. Bisognerà vivere, non solo sopravvivere. Simone dovrà accettare la sfida di Pep: giocare", riporta La Gazzetta dello Sport.