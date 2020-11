“L’Inter per la storia, la Dea per la gloria”. E’ questo il titolo di Tuttosport in edicola martedì 3 novembre 2020. “Nerazzurri senza Lukaku a Madrid, la città dove 10 anni fa centrarono un fantastico Triplete. L’Atalanta contro il Liverpool cerca l’impresa per ipotecare il passaggio agli ottavi”. La copertina è dedicata a Cristiano Ronaldo mentre c’è anche spazio per il Milan e “Ibra da record”.