EDICOLA / CdS: Champions, Milan: fantastique. Inter, Inzaghi per la storia

Dopo la vittoria del Milan contro il PSG il titolo di quest'oggi del Corriere dello Sport è "Fantastique". L'esultanza di Leao che segna il gol e zittisce chi lo critica è la foto scelta dal giornale per la sua prima pagina sulla quale si legge: "Il Milan più bello, Leao e Giroud zittiscono il PSG. I rossoneri vincono e tornano in corsa per gli ottavi di Champions. Rafa e Olly cancellano il vantaggio di Skriniar".