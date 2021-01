CorSera – Mercato Inter, strada tracciata: cedere Eriksen per arrivare a un centrocampista

Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter sono stati chiari: il mercato nerazzurro è da considerarsi chiuso, sia in entrata che in uscita. L’unico modo per sbloccarlo, come ricorda il Corriere della Sera, è la cessione di Christian Eriksen, per il quale si stanno cercando acquirenti in Inghilterra:

“In campo l’Inter viaggia al massimo, fuori è incagliata in una vendita societaria che si trascinerà per un mesetto buono. Bloccato il mercato e, mentre il Milan capolista continua a fare shopping, i nerazzurri inseguono ancora un compratore inglese per Eriksen (il Leicester è un’opzione) per poi arrivare a Torreira, centrocampista dell’Arsenal prestato all’Atletico Madrid, dove trova poco spazio. Conte a più riprese ha spiegato di non aspettarsi nulla, con la squadra ha un rapporto chiaro e i giocatori, nell’attesa di ricevere le mensilità arretrate in arrivo nelle prossime settimane, seguono ciecamente il tecnico, un patto di ferro“.