EDICOLA / TS, Stramaccioni: “Inter, Che bravo Thuram”. Bonucci fa infuriare la Juve

Sulla prima pagina di TuttoSport Stramaccioni gioca Inter-Milan : " Che bravo Thuram. E Leao senza Ibra... ", le anticipazioni del quotidiano sportivo che a centro pagina non può che riprendere le parole di Bonucci sull'addio alla Juve.

"Sono stato umiliano e sono stato mandato via due volte per colpa di Allegri". Il titolo del quotidiano torinese è: "Leo, ma che dici?". Ed è un virgolettato perché sono parole di tecnici e dirigenti che hanno un'altra versione e sottolineano le contraddizioni del difensore. Intanto Pogba oggi sarà in tribunale a Parigi e mercoledì dovrà sottoporsi alle controanalisi