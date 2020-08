Inter Media House, Iquii Sport: “Sui social maggiore crescita in Serie A. E la fanbase…”

Iquii Sport, agenzia specializzata nel business sportivo, che analizza le strategie delle principali società del settore, ha pubblicato uno studio sui social nerazzurri. L’analisi ha determinato che c’è stata una crescita di tifosi nerazzurri che seguono l’Inter su Facebook e su tutte le altre piattaforme social curate da Inter Media House: Twitter, Instagram e Youtube.

Secondo questo studio da agosto 2019 ad agosto 2020 il club nerazzurro ha fatto registrare più di tutti gli altri club di Serie A una crescita: 56% rispetto alla scorsa stagione. E confrontando i dati dello scorso anno con quelli dell’ultima annata, la fanbase dei nerazzurri è cresciuta in totale del 75%. Un altro studio aveva sottolineato nelle scorse settimane come l’Inter sui social sia il club che stia crescendo di più anche in Europa.

(fonte: linkedin.com/company/f.c.internazionale-milano-spa)