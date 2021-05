TS – Inter, successo diplomatico: ok Lega su rinvio pagamenti e tagli. Juve negozia…

La decisione della Lega Serie A dopo l'assemblea tenutasi ieri sul pagamento degli stipendi e l'iscrizione al prossimo campionato

Un successo diplomatico da parte dell' Inter . Così il quotidiano Tuttosport definisce la decisione in assemblea della Lega Serie A di prolungare la scadenza del 31 maggio e 30 giugno, valide per l'iscrizione al prossimo campionato e relative alle ultime quattro mensilità della stagione in corso. All' Inter si sono aggiunte Benevento , Cagliari , Genoa , Sampdoria e Crotone.

Il quotidiano scrive: "Gli altri 14 club inizialmente erano scettici. Molti riescono a rispettare gli impegni con i tesserati. Ma non manca chi è alla ricerca di soluzioni alternative, a partire dalla Juventus che sta negoziando con la squadra per una spalmatura come un anno fa. Alla fine, infatti, ha prevalso all'unanimità l’idea di aprire un tavolo tecnico con la Figc. La Serie A vorrebbe ottenere un rinvio addirittura semestrale dei controlli: il bimestre maggio-giugno potrebbe essere saldato al 31 dicembre (marzo entro il 24 giugno, aprile entro il 31 luglio). Se ne parlerà lunedì in Consiglio Federale. All'Aic invece sarà proposto l'avvio di una discussione per un taglio di due mensilità per tutti i club di Serie A, come chiesto da Zhang ai giocatori nerazzurri".