Inter, successo giusto ed ineccepibile. “Conte non sbaglia una mossa ed evidenzia…”

L'analisi del Corriere dello Sport sulla vittoria dell'Inter nel derby. "Fuga verso lo scudetto", la definisce il quotidiano

"In fuga verso lo scudetto". Apre così il Corriere dello Sport in merito alla roboante vittoria dell'Inter nel derby di ieri contro il Milan. I nerazzurri hanno infatti strameritato il successo, che ha portato ad una piccola fuga: "L'Inter ha vinto il derby vendicando la sconfitta dell'andata ed è volata a più quattro su un Milan al secondo ko di fila, il quinto (compresa la Coppa Italia) in un 2021 non positivo. Punteggio esagerato perché il Diavolo arrembante di inizio ripresa è stato fermato da tre grandi parate di Handanovic, ma successo giusto e ineccepibile per i nerazzurri, trascinati da Lukaku e Martinez, già decisivi domenica scorsa contro la Lazio.