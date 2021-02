EDICOLA TS – Inter, Suning rassicura. E Zanetti torna capitano

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 27 febbraio 2021 dà spazio all'Inter e alla situazione finanziaria

"Suning rassicura, Zanetti torna capitano". Recita così il titolo del trafiletto dedicato da Tuttosport all'Inter sulla prima pagina di sabato 27 febbraio 2021. "Zhang conferma l'impegno, ma anche la ricerca di partner, complice il Covid. Javier diventa la guida del club", si legge su Tuttosport che dedica la copertina a Ronaldo mentre in taglio alto si parla di Lazio-Torino, "lite da tribunali. Fra i granata i contagi salgono a 9, ma la Lega non può rinviare un'altra partita. Scontro legale per quella di martedì a Roma".