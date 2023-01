Bergomi: “Dare all’Inter il giusto merito. Inzaghi più bravo in gare secche”

"Bisogna dare merito all'Inter della partita fatta. Ha fatto una partita coraggiosa, quella che di solito fa il Milan, con grande intensità nell'approccio alla partita, di accettare i duelli. Bisogna dare merito ai nerazzurri. I rossoneri stasera sono stati una sorpresa, ne parlo sempre bene. Fino all'87esimo con la Roma aveva dominato contro le avversarie, da lì è stato un altro Milan. Andato in difficoltà. Non è normale che una squadra, che ha costruito il proprio successo sulla tenuta mentale, si sgretoli così". Beppe Bergomi, a Skysport, ha parlato della finale di Supercoppa e ha parlato delle difficoltà rossonere.

Volevo questa domanda perché spesso non diamo il giusto merito a questo allenatore. L'Inter per il terzo anno vince qualcosa. Sento spesso Pioli dire che bisogna dare continuità alla vittoria dello scorso scudetto, la Supercoppa non è il trofeo più importante ma quando lo vinci contro il Milan o la Juve assume valore. Quindi continuo a pensare che questa squadra è più per la partita secca, e Inzaghi in queste partite c'è, che nel campionato fatto di 38 partite dove Conte forse era più bravo. Nella gestione di un intero campionato, questa Inter fa difficoltà a tenere la continuità anche se negli ultimi due anni è stata comunque una rosa impoverita. Ricordiamoci che rosa aveva Conte.