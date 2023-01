Inter, Supercoppa esposta a San Siro: i tifosi preparano la festa

Domani a San Siro, prima della partita contro l’Empoli, verrà mostrata a centrocampo la Supercoppa vinta dall’Inter in Arabia Saudita contro il Milan. "Una piccola festa con la gente che arriverà numerosa anche stavolta (si è vicini ai 70 mila di biglietti venduti per l’ennesima volta)".

"La celebrazione ai “campioni d’Arabia” inizierà già prima del match: la curva Nord ha dato appuntamento a tutti dalle 18 tra la rotonda di via Caprilli e il cancello d’entrata del pullman per dare vita a un passaggio d’onore, come già fatto in occasione delle ultime vittorie".