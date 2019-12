Il futuro di Toby Alderweireld non sarà all’Inter: il difensore belga, in scadenza di contratto e più volte accostato ai nerazzurri, ha rinnovato fino al 30 giugno 2023 con il Tottenham, togliendosi così dal mercato dei parametro zero. L’annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali degli Spurs.