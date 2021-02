L’Inter si sveglia con l’abbraccio e il dato certificato della LuLa: i tifosi scatenati

La società nerazzurra ha postato una foto e i numeri della coppia protagonista del derby

L'Inter ha ricominciato la settimana dal derby vinto e dalla sua certezza più importante, la LuLa. La coppia formata da Lautaro e Lukaku è stata protagonista della partita contro il Milan. Doppietta per l'argentino e un gol per il belga che se lo sentiva. "Io, io, lo avevo detto caz**" , ha urlato al compagno di mille avventure quando è corso ad abbracciarlo.

Tra i due il feeling è forte e il club nerazzurro lo sottolinea con un post sui social. La foto di un loro abbraccio, il dato che racconta come quattro dei cinque assist forniti in questa stagione da Romelu, sono stati per il Toro.

Cuoricini nerazzurri per i due attaccanti e tanti commenti da parte dei tifosi: "Fatemi stare in mezzo", ha scritto qualcuno. "La coppia più bella del mondo", assicura qualcun altro. "Due attaccanti per i prossimi dieci anni", un altro. Un tormentone del web che si trasforma: "Prendetemi per pazzo, pazzo per la Lu-La". E gli sfottò del giorno dopo per i rossoneri: "Caro Lukaku, devi smettere di segnare alle squadrette".