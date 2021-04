Inter, niente tabelle: Conte spinge sull’acceleratore, c’è una consapevolezza

Il tecnico nerazzurro ha approfittato della sosta per le Nazionali per preparare al meglio il rush finale della stagione

L'Inter di Antonio Conte, dopo aver riabbracciato i vari nazionali, si prepara per il rush finale della stagione : il traguardo scudetto è sempre meno distante, e proprio per questo il tecnico nerazzurro non ha alcuna intenzione di togliere il piede dall'acceleratore. Così scrive il Corriere dello Sport: "Ad Appiano Gentile nessuno si sogna di fare tabelle né di pianificare il percorso che idealmente dovrà portare alla festa di fine campionato, ma al tempo stesso nel gruppo c'è la consapevolezza che il traguardo sia alla portata e che per raggiungerlo sarà sufficiente continuare a fare quello che è stato fatto finora".

"Perché ciò avvenga Conte ha chiesto e continuerà a chiedere a tutti il massimo dell'intensità e della concentrazione. Se ne sono accorti i calciatori che non sono andati in nazionale e che in questi giorni sono rimasti alla Pinetina; da oggi se ne accorgeranno anche coloro che sono reduci dagli impegni con le rispettive selezioni. In 50 giorni sono in programma 11 incontri di campionato da vivere tutti d'un fiato e il tecnico di Lecce ha sfruttato la sosta per fare l'ultimo pieno di benzina nel serbatoio".