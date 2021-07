Inter, promosso a pieni voti un giovane talento belga: derby di mercato con il Milan

Gli scout nerazzurri hanno stilato relazioni estremamente positive su un centrocampista classe 2004 del Genk

Derby di mercato in vista tra Inter e Milan: entrambi i due club milanesi avrebbero messo gli occhi su Pierre Dwomoh, gioiellino classe 2004 del Genk. Il centrocampista belga, secondo Tuttosport, avrebbe favorevolmente impressionato la dirigenza interista: "Gli scout nerazzurri hanno promosso a pieni voti Pierre Dwomoh, 17 enne del KRC Genk, su cui in realtà sta lavorando alacremente il Milan. Il ragazzo, dopo aver sponsorizzato sui social il gradimento per i rossoneri, si sente orgoglioso di essere attenzionato pure dal club nerazzurro".