Inter, talismano Farris: numeri più che positivi quando sostituisce Inzaghi

Il vice del tecnico nerazzurro si è confermato portafortuna quando chiamato in causa

Massimiliano Farris riesce molto bene a non far rimpiangere Simone Inzaghi quando gli tocca sostituirlo. Il vice allenatore dell'Inter anche ieri ha preso il posto del tecnico in panchina a causa di una squalifica, confermandosi però talismano per lui e per le sue squadre.