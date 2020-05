L’Inter tampona tutto il gruppo di lavoro: staff tecnico e dirigenza, ma anche cuochi e magazzinieri

L’Inter si è sottoposta a un secondo giro di tamponi e tutti hanno dato esito negativo. In questo turno di controlli si sono sottoposti al testa anche parte della dirigenza e lo staff tecnico.

“Tutti negativi, il lavoro può procedere e da oggi può essere svolto davvero al completo. Sono arrivati ieri gli esiti dei tamponi sostenuti venerdì ad Appiano: per i giocatori e parte dello staff era il “secondo giro”, che ha dato lo stesso esito del primo, per altri, Antonio Conte in testa è stato il primo test. Stavolta gli esami sono stati una novantina e hanno interessato oltre a tutti i collaboratori del tecnico anche fisioterapisti, dirigenti e tutto il gruppo di lavoro che circonda abitualmente la squadra, compresi cameraman, cuochi e magazzinieri. Da stamattina (ripresa ancora con allenamenti individuali dopo la domenica libera) tutti si sono potuti avvicinare alla squadra e non restare a “distanza” come fatto fino a sabato dallo stesso Conte”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.