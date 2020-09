Inter, ieri tampone per sei ad Appiano Gentile: oggi allenamenti individuali e non solo

In attesa che l’intera rosa si riunisca, ieri per qualche giocatore dell’Inter è già iniziata la nuova stagione. Il Corriere dello Sport spiega: “Le porte della Pinetina, ieri, si sono aperte per Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino e i nuovi arrivati Hakimi e Vagiannidis. Il gruppo si è sottoposto al tampone, i cui risultati arriveranno oggi. Il programma di giornata nel centro sportivo prevede allenamenti individuali per tutti e rieducazione per Vecino, reduce dall’intervento al ginocchio”.