Inter, venerdì nuovo giro di tamponi: questa volta tocca anche a Conte e allo staff

Proseguono gli allenamenti individuali ad Appiano Gentile per l’Inter di Antonio Conte. Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di venerdì i calciatori e lo staff tecnico al completo dovrebbero essere sottoposti al tampone:

“Il club nerazzurro conta per venerdì di allestire un altro giro di tamponi. In questo caso, però, non limitato ai soli giocatori, ma allargato anche allo staff, quindi pure a Conte. La scorsa settimana, recuperare i test molecolari si era rivelato complicato, alla luce della situazione in Lombardia. Ma stavolta, con più tempo a disposizione, l’organizzazione dovrebbe essere più agevole“.