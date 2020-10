Sky – Inter, negativi i tamponi dei nerazzurri tornati dalle nazionali: le ultime

Poco meno di 24 ore all’inizio del derby di Milano tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. Mentre il tecnico rossonero ha avuto tutto il gruppo al completo, salvo qualche assenza, per preparare la partita, quello nerazzurro ha dovuto far fronte ai positivi al Covid e ai calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Secondo quanto riporta Sky Sport, i tamponi di quest’ultimi sono risultati tutti negativi: l’allenatore leccese ha potuto condurre quindi l’allenamento di preparazione in vista della stracittadina di domani.