L’Inter raddoppia su Telegram: il canale ufficiale disponibile anche in inglese

A luglio l’Inter aveva fatto il suo esordio su Telegram. Ora il club nerazzurro raddoppia sul social network e oltre ai post in italiano saranno disponibili i post in inglese.

“Una scelta mirata a coinvolgere il maggior numero di tifosi interisti in tutto il mondo in una community che in questi mesi è cresciuta e si è fidelizzata: il servizio di messaggistica fornisce infatti agli utenti tutti gli aggiornamenti sul mondo Inter. Dalle formazioni alle novità sulla prima squadra, dagli ultimi video fino agli highlights: tutto con una visualizzazione rapida e immediata, che permette all’utente una grande agilità nella consultazione dei contenuti“, scrive la società nerazzurra in un comunicato.

Per iscriversi al canale Inter su Telegram cliccare su questo link.