Inter, Inzaghi ancora senza Correa e Gosens: i tempi di recupero per i due

Nuovi controlli in vista per Correa e Gosens: ecco quando potranno tornare a disposizione di Simone Inzaghi

“Per Gosens ci vorrà un po’ di tempo perché ha una problematica importante”, ha dichiarato ieri Simone Inzaghi in conferenza stampa. Quando tornerà a disposizione l’esterno tedesco? A breve sia lui che il Tucu Correa si sottoporranno a nuovi controlli per valutare come procede il recupero dai rispettivi problemi muscolari. I rientri di entrambi i giocatori sono attesi entro la fine di febbraio, in particolare nella seconda metà del mese. I prossimi controlli daranno ulteriori risposte in merito.