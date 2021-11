Inter, i tempi minimi per il rientro di Darmian. “Nella peggior ipotesi invece…”

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulle condizioni di Darmian in attesa degli accertamenti in programma oggi

Fiato sospeso in casa Inter per l’infortunio accusato a Venezia da Matteo Darmian. Si attende l’esito degli esami, in programma proprio oggi, a due giorni dalla sfida con lo Spezia. La Gazzetta dello Sport ipotizza i tempi di recupero, dalla migliore alla peggiore delle ipotesi.