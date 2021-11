CorSera – Inter, quando tornano de Vrij e Sanchez? I tempi di recupero

Gli aggiornamenti dal quotidiano sugli infortunati di casa Inter: ecco i tempi di recupero per i due giocatori

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Stefan de Vrij e Alexis Sanchez per la sfida contro il Napoli di domenica. Due assenze importanti per l’Inter, che rinuncerà ai giocatori anche per gli impegni successivi. Lo sottolinea oggi il Corriere della Sera: “La sosta delle nazionali, al solito, lascia strascichi pesanti in casa Inter. Per la sfida di domenica contro il Napoli dell’ex Spalletti, Inzaghi dovrà rinunciare a De Vrij e Sanchez, entrambi infortunati. I due dovrebbero rientrare dopo la sfida di sabato 27 novembre con il Venezia, salteranno di conseguenza gli impegni con i partenopei, quello di Champions League con lo Shakhtar e proprio la trasferta di Venezia”, si legge.