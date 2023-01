SM – L’Inter vuole tenere Acerbi, lui vuole restare: una via per strapparlo a Lotito

Il difensore ha ripagato Simone Inzaghi per la fiducia ed è sempre più prezioso per la difesa nerazzurra

Francesco Acerbi ha deciso Inter-Parma con quello che sarebbe stato il secondo gol in due partite senza il madornale errore di Sacchi nel match di Monza. Ma è tempo di guardare al futuro e di pensare anche al passaggio del turno ottenuto in Coppa Italia, nonostante una prestazione non brillante.

Il focus di Sport Mediaset è dedicato al difensore arrivato questa estate in prestito. Il club farà il possibile per riscattarlo: "Si è staccato di dosso un'etichetta a suon di prestazioni convincenti: il cocco di Inzaghi ha spazzato via con un gol lo spauracchio dei rigori e regalato il passaggio del turno all'Inter. Il club nerazzurro vuole tenerlo nonostante i 35 anni che compirà a febbraio, lui vuole rimanere: di mezzo c'è Lotito, che chiede 4 milioni per il cartellino. Lo sconto sembra la via per rivederlo ancora a Milano l'anno prossimo".