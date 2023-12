Inter, il teorema di Inzaghi. Primo tempo mostruoso. Arriva l’ennesimo record stagionale

Il giorno dopo Inter -Udinese, la Repubblica analizza nel dettagli il poker rifilato dalla squadra di Inzaghi ai friulani. "Il teorema di Inzaghi dice che il gioco è la via più bella verso il risultato. La gara con l’Udinese ne è stata la dimostrazione compiuta. E ha qualificato la contrapposizione fra bel gioco e risultati per quello che è: un esercizio retorico. Con un 4-0 senza possibilità di fraintendimenti e interpretazioni, l’Inter ha ripetuto il copione delle ultime settimane".

"Il primo tempo interista è stato semplicemente mostruoso, nei numeri e nell’evidenza. Quattordici tiri di cui sei nello specchio, il settantasei per cento di possesso di possesso palla e il novantaquattro per cento di passaggi riusciti, molti dei quali fatti o dettati da Çalhanoglu, centrocampista totale e idolo neroblù, come canta il Meazza, ancora una volta strapieno".