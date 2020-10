ESPN – Ter Stegen era nel mirino dell’Inter ma c’era una condizione. Ora rinnova col Barça

Di ieri le voci che parlavano dell’Inter come di uno dei club che avrebbe pensato di tentare Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona. Il numero uno blaugrana però, secondo ESPN – che in passato aveva parlato dei nerazzurri interessati al giocatore – avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto fino al 2025. Il club e l’agete, vom Bruch, avrebbero deciso di paralizzare le trattative prima del covid19 e i colloqui per il rinnovo sarebbero iniziati la scorsa settimana e sarebbero state gettate le basi di un nuovo contratto.

Fonti vicine all’operazione hanno spiegato al canale spagnolo che l’accordo verrà stilato a breve e potrebbe anche essere firmato alla fine di questo mese, poco prima delle partite che il Barcellona dovrà affrontare contro il Real Madrid in Liga e contro la Juventus. in Champions League. Lo stesso articolo parla di un accordo che vedrà aumentare lo stipendio del portiere di Koeman. Ma l’aumento di stipendio sarà spalmato nei cinque anni di contratto. Anche per andare incontro al Barcellona e al suo momento economico difficile dovuto alla pandemia.

L’estremo difensore aveva ricevuto diverse proposte. La migliore l’aveva fatta il Chelsea. La Juve aveva dimostrato un certo interesse ma poi non ha affondato. L’Inter – si legge ancora – sperava non rinnovasse per cercare di acquistarlo nell’ultimo anno di contratto col Barça.

(Fonte: ESPN)