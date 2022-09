CM – L’Inter scopre un tesoro in casa: “È sempre più di livello internazionale”

L’Inter scopre di avere in casa un vero e proprio tesoro. Ne parla Calciomercato.com, che si sofferma sull’inizio di stagione positivo di un giocatore della rosa di Simone Inzaghi. Una certezza ormai in nerazzurro, ma anche con la maglia della sua nazionale. “Negli ultimi giorni di calciomercato, quando Gosens pareva destinato al Bayer, l’Inter si è subito interessata a nuovi esterni mancini, vedasi Borna Sosa, eppure forse un esterno di livello internazionale ce l’aveva già in casa. Anche nella passata stagione, per lui si era prevista una stagione da comprimario. E invece ha saputo ritagliarsi il suo spazio con 42 presenze in tutte le competizioni. E quest’anno saranno ancora di più.

Dimarco è stato di fatti sempre in campo in questa Serie A con 7 presenze su 7 gare giocate, giocando il 71% dei minuti da titolare. Ripercorrendo un po’ la scia di un altro esterno familiare ai colori nerazzurri: quel Javier Zanetti costantemente messo fuori dagli undici ideali in estate e poi sempre in campo, in barba alle previsioni. La prestazione contro l’Inghilterra (e Reece James) ha dimostrato come, nonostante limiti fisici conclamati e rispecchiati dai suoi 175 cm, si tratti di un giocatore in rampa di lancio. Giocare questo tipo di partite non fa altro che far aumentare fiducia, esperienza e consapevolezza. Mancini potrebbe aver fatto un regalo a Inzaghi, consegnandogli un giocatore ormai fatto e finito, una certezza per la fascia mancina di oggi e domani”, si legge.