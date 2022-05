Inter, micidiale di testa: altri due gol, nessuno ha fatto meglio in Europa

La formazione nerazzurra si è dimostrata ancora una volta pericolosissima nel gioco aereo: Udinese ultima a farne le spese

RIgore sul palo, poi la ribattuta in rete: Lautaro a Udine ha siglato il suo 21° gol stagionale in tutte le competizioni, eguagliando il record personale di marcature del 2019/20. Anche in Serie A ha eguagliato il proprio primato, 17 gol come nella passata stagione.