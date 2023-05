CorSera – Inter con la testa alle due finali. Il comprensibile risentimento di Inzaghi…

Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci analizza Napoli-Inter. Il giornalista pone l'attenzione in particolare sui due tecnici, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. "Sono le più forti e non si sono risparmiate. Ha vinto il Napoli, non ha demeritato l’Inter. Spalletti si è preso la rivincita sul suo passato. La sconfitta di Inzaghi, dopo una striscia di otto vittorie consecutive, è pesante nel punteggio, ma non ridimensiona la sua creatura".