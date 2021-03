Primavera, 0-0 tra Milan e Roma: l’Inter è in testa al campionato coi giallorossi

I nerazzurri di Madonna sono ora in testa alla classifica con la Roma dopo il pareggio tra i giallorossi e i rossoneri

L'Inter di Armando Madonna, oggi vincente contro il Bologna, è ora in testa alla classifica del campionato Primavera. La squadra nerazzurra è infatti reduce da otto risultati utili consecutivi e ora guarda tutti dall'alto. Non da sola, però: perché la Roma di De Rossi, che oggi ha pareggiato per 0-0 contro il Milan, è insieme alla Beneamata a quota 28 punti al primo posto del girone. Sarà dunque l'ennesimo duello tra i nerazzurri e i giallorossi per la vittoria finale.