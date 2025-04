Inter-Barcellona

Sarà che la Champions League è diventata un territorio speciale per l'Inter, che in questi anni proprio sotto la guida di Inzaghi ha fatto un salto di livello. Essere tra le prime quattro d'Europa non è frutto di una casualità, ma di un duro lavoro combinato alla mentalità giusta. In tutto questo credono i tifosi nerazzurri, che non faranno mancare il loro sostegno a San Siro nella semifinale di ritorno con il Barcellona. Oggi alle 12 è partita la vendita libera dei biglietti per la sfida casalinga di CL. In coda, attualmente, ci sono quasi 60.000 persone. Se non è amore questo...