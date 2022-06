Inter, Lautaro miglior giocatore della stagione 21/22: i tifosi scelgono il ‘Toro’

I fan nerazzurri hanno votato il 'Toro' come Lenovo Player of the Season dell'annata che si è da poco conclusa

Alessandro De Felice

È Lautaro Martinez il Lenovo Player of the Season per la stagione 2021/22! I tifosi nerazzurri hanno scelto l’attaccante argentino come miglior giocatore dell’annata nerazzurra attraverso il sondaggio proposto sul profilo Instagram ufficiale del Club.

In una stagione che l’ha visto protagonista, il Toro ha collezionato 49 presenze tra tutte le competizioni con 3293 minuti giocati in totale. Elemento fondamentale dell’attacco nerazzurro, Lautaro ha battuto tutti i suoi record nel 2021/22: 25 gol realizzati in totale, 21 dei quali in Serie A, entrambi primati personali. Quinto giocatore della storia dell’Inter a marcare almeno 20 reti in campionato prima di compiere 25 anni.

Miglior marcatore stagionale dell’Inter nella stagione appena conclusa, Lautaro è andato a segno in tutte le competizioni, rivestendo un ruolo fondamentale nella conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Non solo: con 159 tiri in totale – di cui 67 nello specchio della porta – il Toro è stato anche il nerazzurro che ha collezionato il maggior numero di conclusioni in totale nel 2021/22. Una minaccia costante per le difese avversarie.

(Fonte: Inter.it)