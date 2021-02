SM – Milan-Inter, raduno di tifosi: parte l’identificazione della Questura

I sostenitori hanno voluto far sentire il loro calore alle due squadre prima dal derby. Ma ora chi sarà riconosciuto rischia una multa

Ieri a San Siro i tifosi dell'Intere quelli del Milan hanno voluto far sentire il loro calore ai giocatori prima del derby. Erano in tantissimi e avevano fatto parlare perché di questi tempi, con le regole anticovid19, non sono possibili le aggregazioni. Da quanto riporta SportMediaset, quel raduno potrebbe avere delle conseguenze per chi vi ha partecipato.