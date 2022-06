Inter, tifosi da record: i numeri della stagione e la corsa ai nuovi abbonamenti

Nel 2021/2022 gli spettatori nerazzurri sono stati i primi per numero di presenze in Serie A (854.983) e per media a partita (44.999)

Gianni Pampinella

Un'annata da record appena andata in archivio, un'altra con premesse di nuovo esaltanti alle porte. I tifosi dell'Inter hanno mostrato tutto il proprio affetto per tutta la stagione 2021/2022, che ha visto l'Inter conquistare Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza in Italia, gli interisti con grande entusiasmo hanno già guardato all'inizio del proprio campionato: in queste settimane di rinnovo e conferma posto è partita una vera e propria corsa all'abbonamento al Meazza. Il legame tra l'Inter e i suoi tifosi è certificato dai numeri: per l'ottavo anno consecutivo i fan nerazzurri sono stati i più presenti allo stadio.

Gli spettatori nerazzurri sono stati i primi per numero di presenze in Serie A (854.983) e per media a partita (44.999). Il match tra Inter e Roma del 23 aprile è stato quello con più spettatori in Serie A: 74.947, in un'atmosfera unica ed esaltante. In questo panorama l'Inter, che ha disputato 27 partite a San Siro nel 2021/2022, ha toccato la straordinaria cifra di 1.128.377 presenze stagionali al Meazza.

(inter.it)