San Siro pieno, social, TV: Inter-Milan, numeri da record. “E cresceranno ancora se…”

La lotta Scudetto appassiona fino all'ultimo ma la risposta dei tifosi di Inter e Milan è stata eccezionale: i numeri

La lotta Scudetto appassiona fino all'ultimo e la risposta dei tifosi di Inter e Milan è stata eccezionale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha festeggiato il milione di spettatori complessivi a San Siro considerate le partite interne in stagione. "Contro l'Empoli terzo sold out consecutivo, dopo quello nel derby di Coppa e con la Roma, e una previsione di introiti stagionali di almeno 40 milioni di euro. Come ultimamente è successo alla classifica di Serie A, è un continuo sorpasso e controsorpasso. Il Milan dovrà aspettare domenica prossima contro l’Atalanta per raggiungere il traguardo milionario: ai 763.989 spettatori del campionato (con un più 15% sul tasso di riempimento rispetto al pre-pandemia, considerate anche le limitazioni lungo gran parte della stagione), vanno aggiunti quelli delle altre competizioni, i quasi 100mila di Coppa Italia e gli oltre 130mila della Champions. Edizione sfortunata ma che ha segnato il ritorno del Milan nella Grande Europa", spiega la Rosea.