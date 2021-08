Inter, tifosi a San Siro 556 giorni dopo: attesi 25 mila spettatori. E nelle ultime ore…

I tifosi sono pronti a ritornare a San Siro dopo un anno e mezzo dall'ultima volta: attesi circa 25 mila sostenitori per Inter-Genoa

San Siro riapre le porte ai tifosi. In occasione dell'anticipo della prima giornata di Serie A contro il Genoa , l' Inter riabbraccia i suoi tifosi 556 giorno dopo il 12 febbraio 2020, semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e ultimo match in cui i sostenitori nerazzurri varcavano i cancelli.

Dopo il boom tra martedì e mercoledì, prosegue la vendita dei tagliandi. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, per il debutto contro il Genoa si stimano 25mila spettatori circa, con una ragionevole possibilità di salire fino a 30. Non il sold out, visto che il numero di posti realmente occupabili al Meazza è di 37.908 (considerando pure i 2.180 del settore ospiti). Il club nelle ultime ore sta comunque valutando se aprire il terzo anello rosso, mentre primi e secondi anelli sono ormai verso l’esaurimento.