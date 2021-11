Inter, timbro sugli ottavi: battere lo Shakhtar (già fuori) non sarà un’impresa titanica

La vittoria in Transnistria contro lo Sheriff Tiraspol permette all'Inter di Simone Inzaghi di vedere gli ottavi di finale di Champions League

La vittoria in Transnistria contro lo Sheriff Tiraspol permette all'Inter di Simone Inzaghi di vedere gli ottavi di finale di Champions League sempre più vicini. Il Corriere della Sera sottolinea come ai nerazzurri basterà con ogni probabilità battere fra tre settimane lo Shakhtar Donetsk a San Siro:

"Il timbro sul passaporto per gli ottavi di finale l’Inter lo strappa agli Sceriffi del Tiraspol. La vittoria dei nerazzurri in terra di Transnistria ristabilisce l’ordine naturale del girone, consente il sorpasso ai nerazzurri, che volano al secondo posto, e spiana la strada verso la qualificazione. Il lavoro va completato a Milano tra tre settimane contro lo Shakhtar di De Zerbi ultimo e già fuori, non un’impresa titanica".