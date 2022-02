Inter, da ultima scelta a… titolare: “È cambiato il vento, alla Pinetina ora…”

Con l'arrivo di Simone Inzaghi all'Inter per questo giocatore è cambiato davvero tutto: ne parla il Corriere della Sera oggi

Alexis Sanchez scalpita per una maglia da titolare con il Napoli o con il Liverpool. Nessuna decisione è già stata presa in casa Inter, ma il cileno spera in una chance dal 1’ in uno dei due big match in programma questa settimana. Ne parla nel dettaglio oggi il Corriere della Sera: “Alla Pinetina le cose stanno cambiando: il Toro scende e sale, Alexis Sanchez, che Marotta e Ausilio nei mesi scorsi hanno pensato di sbolognare perché guadagna troppo (7 milioni), si infortuna spesso e mette il muso quando gioca poco. Il cileno ha cominciato la stagione da ultimo della fila, anche dietro Correa, il pupillo dell’allenatore, che lo ha voluto dalla Lazio. Ora, invece, il Nino Maravilla è in competizione con Lautaro. Il ballottaggio è aperto nelle prossime due delicatissime partite, il Napoli al Maradona domani alle 18 e il Liverpool nell’andata degli ottavi della Champions mercoledì a San Siro. Se l’argentino giocherà in campionato, il cileno sarà titolare in Coppa.