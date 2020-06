Inter, a Parma tornano i titolari. Riecco Godin, due ballottaggi: uno in difesa l’altro a centrocampo

Dopo il pareggio per 3-3 col Sassuolo, dove Conte ha operato 5 cambi nell’Inter rispetto alla gara con la Samp, il tecnico sembra orientato verso una squadra con più titolari in campo dal 1′. Al centro della difesa riprenderà il suo posto De Vrij, così come a centrocampo ritroverà spazio dall’inizio. Rientreranno anche Candreva a destra e Young a sinistra.

Altro titolare che torna a giocare dall’inizio è

Lautaro

che ha superato il problemino avuto in settimana. Per il resto, sono due i ballottaggi che determineranno l’undici titolare per la gara contro il Parma. Il primo, in difesa, dove con De Vrij si rivedrà in campo Diego

Godin

. Se insieme a lui e all’olandese verrà confermato per la terza gara di fila

Bastoni

, Godin giocherà a destra. Se invece Bastoni rifiaterà toccherà a

D’Ambrosio

, che prenderà il lato destro con Godin spostato a sinistra. A centrocampo, invece, si giocano una maglia dal primo minuto

e

Borja Valero

, con

Sensi

e

Vecino

ancora ai box e

(ieri al lavoro sul campo da solo) che non dovrebbe essere convocato e dunque oggi proseguirà ad Appiano il suo lavoro verso il recupero”, spiega Tuttosport.