Inter, volata con la Juve per il titolo di campione d’inverno: ai nerazzurri bastano…

Esattamente 10 anni fa, nell’anno dell’ultimo scudetto, l’Inter si è aggiudicata per l’ultima volta il titolo di campione d’inverno. La squadra di Antonio Conte spera di ripetersi in questa stagione con la volata con la Juventus che è a due tappe dall’arrivo.

Lo sprint finale vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli in trasferta e l’Atalanta in casa. Due sfide impegnative che metteranno i nerazzurri di fronte a due squadre ben organizzate. Dall’altra parte Juve ospiterà domenica il Cagliari, mentre nella 19esima giornata andrà in scena all’Olimpico di Roma contro i giallorossi.

All’Inter di Conte ‘bastano’ sei punti per laurearsi campione d’inverno: in caso di arrivo a pari punti con la Juventus, i nerazzurri sarebbero comunque primi grazie alla differenza reti.